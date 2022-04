Scherma, Pantanetti sfiora l’impresa: argento a Dubai per la dorica

ANCONA- C’è mancato davvero poco. L’anconetana del Club Scherma Ancona Benedetta Pantanetti, insieme alle sue compagne di nazionale, hanno sfiorato nei giorni scorsi il titolo mondiale nel fioretto femminile a squadre al Mondiale Under 20 di Dubai che si sono tenuti a Dubai concludendo al suo posto.

A vincere la finalissima gli Stati Uniti con le giovani che si sono imposte per 45-33. Tanti applausi per le atlete azzurre Giulia Amore (Fiamme Oro/Club Scherma Roma), Irene Bertini (Carabinieri/Pisascherma), Carlotta Ferrari (Comense Scherma) e appunto Benedetta Pantanetti. A bordo pedana presenti il Commissario Tecnico Stefano Cerioni e la maestra Francesca Bortolozzi. In tribuna il tecnico anconetano Francesco Achivio, mentore della Pantanetti.