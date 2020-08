Sampress Loreto, con Amos Vignaroli si completa il terzetto dei centrali

LORETO – Dopo una stagione a Lucera, la Sampress Nova Volley ha convinto Amos Vignaroli, centrale, classe ’99 a rientrare nelle Marche e vestirsi di neroverde.

«Non mi aspettavo questa chiamata – ha detto in 21enne il cui cartellino è detenuto dal Volley Potentino – e accordarsi è stato facile». «Loreto è una piazza tra le migliori e per me è una grande occasione per consacrarmi in questa categoria lavorando duro con uno staff tecnico di alto livello e con compagni molto competitivi». Con Vignaroli si completa il terzetto di centrali composto dal veterano Michele Stoico che si appresta a vivere la 3’ stagione in neroverde e da Alex Molinari. Con la maglia della squadra pugliese Vignaroli è stato avversario di Nobili e compagni infliggendo anche un 3-0 il 30 novembre in terra foggiana.

«Sono contento di ritrovare grandi amici come Caciorgna, Palazzesi, Torregiani e Alessandrini con i quali ho vissuto una bella esperienza a livello di settore giovanile e che mi hanno parlato benissimo della Nova Volley e tutto quanto vi ruota intorno» ha aggiunto il centrale che proprio contro Loreto perse la finale promozione di serie C quando vestiva la maglia di Civitanova. Soddisfatto anche coach Giannini che avrà un giocatore concreto. «Si tratta di un profilo in linea con i nostri standard. Vignaroli è un ragazzo giovane che ha margini di crescita tecnica e tattica. Sa di dover lavorare molto ma sono certo che ci sarà molto utile. Il fatto che conosca bene alcuni dei ragazzi del roster ne semplificherà l’inserimento che tuttavia non è mai stato un problema per nessuno a Loreto».

La Nova Volley ha sospeso gli allenamenti per la settimana di Ferragosto ma già dalla prossima settimana lavorerà ancora in palestra. C’è attesa anche per la pubblicazione del girone che vedrà la la Sampress protagonista. L’inizio del campionato è fissato per il weekend del 6-7 novembre.