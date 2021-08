Atletica, Losanna: 5°posto e ovazioni per il ritorno in pedana di Tamberi

Ritorno in pedana con un quinto posto e tra gli applausi scroscianti del pubblico svizzero per il campione olimpico anconetano Gianmarco Tamberi. Dopo il trionfo a Tokyo2020 nel salto in alto, Gimbo si è esibito ieri sera in piazza a Losanna nel corso del Wanda Diamond League raccogliendo autentiche ovazioni da parte dei presenti.

Alla fine, in classifica, il dorico ha chiuso con un quinto posto ottenuto con la misura di 2.24 (errori a 2.27 e 2.30). Ad aggiudicarsi la vittoria il russo Ilya Ivanyuk che ha superato 2.30. Delusione per Nedasekau uscito con tre nulli a 2.16. Non ha preso parte alla gara l’altro campione olimpico Barshim.

Questo il post con cui Tamberi, attraverso i propri social, aveva annunciato la sua partecipazione: “Oggi, per la prima volta nella mia vita, scenderò in pedana con il solo obiettivo di divertirmi. Quell'ondata di emozione e di soddisfazione per essere riuscito nell'impresa di una vita mi ha travolto in pieno e ancora devo ben capire e realizzare che cosa significa esserci riuscito per davvero. Oggi, a Losanna, son venuto per il rispetto di tutti coloro che mi hanno sostenuto in questi anni, per gli appassionati di atletica e per tutti quei giovani atleti che hanno un grande sogno nella loro mente e che vogliono vedere con i loro occhi questa splendida medaglia d'oro. Ora come ora non posso pretendere altro da me stesso che puro divertimento, perché in tutti questi anni di lotte e difficoltà, sono certo di essermi meritato questo privilegio”.