Ancona, Colavitto entusiasta: «Grazie ai ragazzi, vincere ad Olbia non è mai facile»

Un Gianluca Colavitto raggiante quello che ha commentato l’1-2 con cui l’Ancona si è andata ad imporre nell’infrasettimanale di Serie C sul campo dell’Olbia proiettandosi a quota 39 punti: «Devo ringraziare i ragazzi perché vincere su un campo difficile come il Nespoli non è da tutti. Sono contento sotto tutti i punti di vista, ho visto serietà e professionalità e ci stiamo avvicinando a numeri importanti. La vittoria va considerata di tutto il gruppo, quando sostituisco un giocatore con un altro sono sereno, so quello che ognuno può darmi. Ci sono gli elementi trainanti ma per me sono tutti uguali, ho un’arma importante che è quella di poter cambiare più pedine nel corso della partita».

Raggiante anche Alex Rolfini, autore di una splendida doppietta: «La cosa più importante è la vittoria della squadra. Questa è la priorità. Quando si trovano campi ostici come il Nespoli non è affatto scontato uscire con i tre punti ma noi ci siamo riusciti. La rovesciata del primo gol? Puro istinto».