Lo sport sfila nella Sala Convegni di Falconara, con il riconoscimento tributato dal Comune agli atleti

FALCONARA MARITTIMA – Si sono distinti in tutti gli sport, dal nuoto al tiro con l’arco, dal calcio all’equitazione, dal volley alla danza, dalle arti marziali al calcio a 5 femminile. Falconara ha premiato i campioni dello sport con un pomeriggio interamente dedicato ai falconaresi che, nel corso dell’ultimo anno, hanno conquistato il podio nelle competizioni regionali, nazionali e, nel caso del calcio a 5, in quelle di livello europeo. Nella Sala Convegni di Falconara Alta, nel pomeriggio di ieri giovedì 7 dicembre, il sindaco Stefania Signorini e l’assessore allo Sport Raimondo Baia hanno accolto le atlete e gli atleti delle associazioni Pallavolo Sabini, Us Castelfrettese, Volley Game, Art Club, Accademia Dorica, Passi di danza, Compagnia Arcieri ‘Il Falco’ e Ma.Mo. Dance.

La Pallavolo Sabini ha visto la formazione Under 13 3x3 classificarsi al primo posto nelle competizioni regionali, e quella Under 12 S3 affermarsi campione regionale e seconda classificata alla finale nazionale. L’Us Castelfrettese ha centrato una doppia affermazione, vincendo il campionato di Prima Categoria e conquistando anche il titolo regionale. La Volley Game ha visto la squadra Under 13 6x6 maschile trionfare nel campionato regionale. L’Art Club si è affermata grazie a Vittoria Luconi, prima classificata nelle prove individuali nella categoria LA. L’Accademia Dorica si è affermata a livello interregionale, nazionale e internazionale grazie a tre atleti. La scuola Passi di Danza si è classificata al primo posto nella rassegna nazionale Uisp con una coreografia di genere contemporaneo eseguita da una formazione di 10 giovanissime. Tanti i premi, individuali e di squadra conquistati dalle atlete e dagli atleti della Compagnia Arcieri ‘Il Falco’, così come quelli ottenuti in numerose categorie dagli allievi della Ma.Mo. Dance.

Le calciatrici del Città di Falconara nel dicembre 2022 sono diventate campionesse d’Europa, vincendo l'European Women's Futsal Tournament, la Champions League di calcio a 5 femminile. Il torneo è stato disputato proprio a Falconara. Oltre che agli iscritti alle associazioni falconaresi, sono stati consegnati riconoscimenti ai campioni dello sport residenti a Falconara che si sono distinti nelle diverse discipline: Asia Mancinelli, campionessa regionale e vicecampionessa italiana di sollevamento pesi olimpico ‘strappo e slancio’ categoria 81 kg Juniores, Emi Tomassoni, campionessa regionale di equitazione salto a ostacoli, categoria 60, Sara Filottrani, che nel corso del 2023 si è classificata al terzo posto nella categoria su bici da strada al meeting nazionale di Montesilvano.

Un riconoscimento è andato anche all’arbitro di volley di serie A Michele Brunelli, che nel corso della stagione 2022-2023 ha ottenuto la promozione nel primo gruppo della Serie A e ha conquistato il premio Cesare Massaro. Matteo Giambartolomei, medaglia d’oro al campionato italiano di paratriathlon FITRI, categoria PMT2 e vincitore di due medaglie di bronzo ai campionati italiani di nuoto FISDIR (categoria farfalla 50 e 100 metri), non ha potuto partecipare, ma potrà ritirare il suo attestato in Comune.