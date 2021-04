Week end di regate per i ragazzi del team Sailing Park

Questo ultimo weekend di aprile vedrà impegnati alcuni atleti delle squadre agonistiche del team “Sailing Park” (team che raggruppa gli atleti e gli istruttori del Club Nautico Senigallia e del Circolo Velico Torrette di Fano). In particolare: dal 23 al 25 aprile, Alessandro Abbondanza, Alessio Lucantoni e Jacopo Mattioli della squadra Optimist, saranno impegnati a Scarlino (GR) alla 1° Selezione Nazionale Optimist, valevole per la qualificazione al Mondiale ed Europeo. «Sarà la prima regata di qualificazione per i nostri portacolori allenati e accompagnati dall’istruttore Giacomo De Carolis: un importante evento in cui i ragazzi si dovranno misurare con gli atleti migliori d’Italia che hanno superato le selezioni interzonali (interregionali)» scrive il club in una nota.

Sempre dal 24 al 25 aprile, Borghi Enrico e Pajalunga Andrea della squadra RS Aero, saranno impegnati alla terza regata nazionale che si svolgerà a Roma presso il Tognazzi Marine Village ASD. Sarà la regata di esordio della new entry della squadra, Andrea Pajalunga, nella classe della deriva futuristica RS Aero.