Fabriano Rugby, l'open day è un successo: «Avvicinare i ragazzi allo sport più bello del mondo»

Open day di successo per il Fabriano Rugby, che ha accolto 50 ragazzi sul manto erboso del campo sportivo “Cristian Alterio”. Una giornata per far conoscere la pratica ed i valori del rugby.

Soddisfazione espressa dal Presidente della società fabrianese Pascal Antoine, che ha voluto sottolineare l’importanza del ritorno alla pratica sportiva in totale sicurezza e nel rispetto delle normative per contrastare l’espansione del Covid-19. «Giornate di questo tipo servono per avvicinare tanti nuovi ragazzi allo sport più bello del mondo – spiega il Presidente Antoine – per un progetto che parte dal mini-rugby e che arriva fino allo sviluppo di tutte le under che parteciperanno ai vari campionati di categoria». In campo anche i tanti allenatori a disposizione del Fabriano Rugby, formati per far crescere chi sceglierà di vestire la casacca rossa dei “Fabbri”.

«Il rugby uno sport di valori – prosegue il Presidente del Fabriano Rugby – ed in questo periodo crediamo che sia quello ideale per dare un segnale positivo. Noi siamo felici di poter ripartire in totale sicurezza, rispettando scrupolosamente quanto stabilito per far giocare in sicurezza i nostri ragazzi». Uno sport per creare legami e per rendere ancora più forti le amicizie, ha proseguito nell’analisi il Presidente «Il rugby è uno sport accogliente, inclusivo e che permette anche a chi parte da un piccolo centro come Fabriano di poter arrivare a mettersi alla prova nei centri federali come il nostro Filippo Barbacci arrivato al centro di formazione permanente Under 18 di Prato dopo la crescita avvenuta tra le nostre fila e quelle di Jesi». Soddisfazione e voglia di ripartire, con al centro del progetto la crescita dei ragazzi pronti per mettersi alla prova insieme ai tanti compagni di squadra. Per ulteriori informazioni contattare il numero 3282231970 .