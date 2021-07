“Torneo Lucarini”, donne in meta al Mandela nel ricordo dell’indimenticato presidente

Si è conclusa nel weekend la seconda edizione della manifestazione organizzata dalla Dorica Rugby in memoria dello storico presidente dell’Unione Rugbistica Anconitana Stefano Lucarini. Presente anche l’ex nazionale Erika Morri

Gioia, competizione e voglia di lasciarsi il passato alle spalle. Nel ricordo, indelebile, del “Presidente per sempre” Stefano Lucarini. Si è svolto nell’ultimo weekend, alla presenza di squadre arrivate da tutta Italia, la seconda edizione del torneo tutto al femminile (categorie giovanili) intitolato alla memoria dello storico presidente dell’Unione Rugbistica Anconitana scomparso il 28 luglio del 2019. Perfettamente riuscita la manifestazione, organizzata dalla Dorica Rugby, che ha ospitato compagini molto quotate a livello giovanile italiano quali Livorno, Cogoleto, Montegranaro, Carpi/Colorno, Treviso, Pescara, Perugia e Biella oltre naturalmente alle padrone di casa anconetane. Prima dell’inizio dell’attività è stato deposto dalla sorella Susanna, accompagnata dal presidente della Dorica Franco Stazio, un mazzo di fiori sotto il Murales raffigurante Lucarini che ha preceduto anche il ricordo letto dall’ex sindaco di Ancona Fabio Sturani che con Lucarini condivideva un rapporto di grande amicizia.

Presente alla kermesse anche l’ex giocatrice della Nazionale italiana Erika Morri: «Ancona ha dimostrato nei fatti che ricominciare l’attività è possibile. Il fatto che le premiazioni siano state eseguite prima della competizione fa capire il vero messaggio che è stato lanciato e proprio da qui bisogna ripartire per il futuro. Complimenti alla Dorica Rugby per la meticolosa organizzazione che ha garantito la perfetta riuscita dell’evento». Main partner del “2°Torneo Stefano Lucarini” è stato l’Avis mentre grazie al Cus Ancona del presidente David Francescangeli si è riusciti a far pernottare tutte le partecipanti nel capoluogo curandone ogni singola esigenza.