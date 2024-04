Pallanuoto serie A2 maschile, la Vela Ancona cade male in casa della Olympic Roma

ROMA - Niente da fare per la Vela Ancona che contro la Olympic gioca una partita sotto le aspettative, subito a rincorrere dopo il 4-0 dei romani nel primo tempo, vantaggio che si amplia fino ad arrivare al 6-0 nel secondo tempo, quando i dorici di coach Marco Risso cominciano a giocare. Quei sei gol da rimontare pesano per tutto l’incontro, e nonostante la reazione della squadra anconetana, in chiara crisi di forma per il prolungarsi della chiusura della piscina del Passetto, alla fine è la Olympic a portare a casa il successo, nonostante i tentativi di rimonta da parte dorica. Cianchetti, Kadar su rigore e due volte Capezzone De Joannon fanno volare la Olympic sul 4-0 al primo intervallo, il break romano prosegue nel secondo tempo con le due reti di Ballarini, la prima in superiorità. Poi reagisce la Vela, con due gol di Bartolucci e di Pieroni, per il 6-2 al cambio di campo.

Nel terzo tempo segna Pantaloni su rigore, poi la rete di Lo Re (7-3), quindi Zhardan e Pieroni provano a rimettere la Vela in corsa (7-5) prima che ancora Lo Re a due secondi dall’ultimo intervallo riporti la Olympic sul +3. Nel quarto tempo ancora Lo Re a segno su rigore per il 9-5, la Vela risponde con Zhardan, la Olympic di nuovo in gol con Capezzone De Joannon e con L.Fiorillo su rigore (11-6), poi Bartolucci, Kadar, Bartolucci e di nuovo Kadar fissano il risultato sul definitivo 13-8. «Pensavo di aver preparato la squadra bene – dice coach Risso – invece gli avversari si sono dimostrati subito più pronti all’impatto con la gara. Mai successo di partire così male, abbiamo preso tanti gol all’inizio, poi abbiamo recuperato, ci siamo portati anche a -2, e poi per alcuni fischi discutibili non siamo riusciti ad accorciare ancora, abbiamo sbagliato alcune azioni e preso sempre gol dall’altra parte, più volte avuto la possibilità di riaprire la partita e poi il punteggio s’è allungato di nuovo alla fine. Una prestazione decisamente sottotono, figlia della situazione, forse, ma comunque non giustificabile. Peccato».