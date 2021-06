Junior Jesina, via allo stage per la scuola calcio di Roberto Mancini

Stage gratuiti di calcio per i bambini di cinque anni. Con la Open Week dedicata alla categoria “Piccoli Amici” (nati nel 2016) organizzata dalla U.S. Junior Jesina L. Scuola Calcio Roberto Mancini. A Jesi, per tre giornate, da martedì 15 a giovedì 17 giugno, dalle ore 16.45 alle ore 18.00 al Campo sportivo “Pirani” ex Campo Boario.

«Noi dello staff crediamo molto nel valore educativo del calcio e proprio per avvicinare i bambini a questo sport dedichiamo loro tre giornate speciali per provare, divertirsi in campo e apprendere qualche nozione con gli specialisti del settore giovanile - sottolinea Marco Cerioni, direttore generale della “Junior Jesina L Scuola Calcio Roberto Mancini - L’invito rivolto ad ogni bambino è quello di portare con sé i propri amici, perchè insieme il divertimento è doppio! Per partecipare alle tre giornate non è necessaria prenotazione ma è sufficiente presentarsi direttamente in campo». Lo stage è gratuito e sul campo, a giocare con i bambini ci saranno: Carlo Pirani, patentino allenatore B Uefa – dirigente 1° livello scuola calcio Coni; Alessandro Bacci, allenatore Junior Jesina “Primi Calci” 2014/2015; Lorenzo Carotti, calciatore professionista, consulente della Junior Jesina. A fine stage verrà regalata una maglietta ricordo ad ogni piccolo partecipante. Il mese di giugno è anche dedicato a molti Tornei Mitama che vedono impegnati gli atleti della scuola calcio. Tra le attività del mese spiccano il Velox per la categoria giovanissimi e la X edizione del torneo “Città di Jesi” in onore dei compianti Massimo Ciavattini e Gianni Tantucci.