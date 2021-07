Associazione italiana arbitri, Riccardo Piccioni nuovo presidente del Comitato regionale delle Marche

L’Associazione Italiana Arbitri ha ufficializzato, sabato 3 luglio, le nomine dei Responsabili dei vari Organi Tecnici Nazionali e dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali. Riccardo Piccioni, 48 anni di Belvedere Ostrense, professore di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Macerata, è stato nominato nuovo presidente del Comitato regionale delle Marche.

«Piccioni - si legge nella nota - per undici anni ha ricoperto il ruolo di presidente e organo tecnico della Sezione arbitri di Jesi ed è stato un arbitro fino a livello nazionale, negli scambi interregionali prima, e nel Campionato nazionale dilettanti poi. Nel suo curriculum può vantare anche un’esperienza amministrativa di sindaco del Comune di Belvedere Ostrense, per ben due mandati della durata complessiva di 10 anni, alla guida di una lista civica. Nel 2019 la scelta di uscire dalla vita amministrativa per dedicarsi esclusivamente al suo lavoro di docente universitario e alla sua grande passione arbitrale, che coltiva dal 1990, anno in cui entrò a far parte dell’Associazione Italiana Arbitri». La prima a volersi congratulare con Piccioni è stata proprio l'Aia di Jesi. «Tutti gli associati della sezione di Jesi - prosegue il comunicato - si congratulano con Riccardo Piccioni, che dopo 11 anni alla guida della sezione, nella giornata di oggi è stato nominato Presidente del Comitato Regionale Marche. Facciamo un grande in bocca al lupo al nostro Presidente».