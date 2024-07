Riapre il campetto da basket dello stadio Dorico: «Una gioia per tutti i giovani e gli appassionati di questo sport»

ANCONA – Nella giornata di oggi verrà finalmente riaperto e messo a disposizione di tutti gli appassionati della pallacanestro il campetto da basket dello stadio Dorico. La struttura, accessibile da via Maratta, chiusa da un po’ di tempo a causa di una piccola serie di problemi iniziati il 18 dicembre 2023 dopo la caduta di un albero.

A darne notizia è la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Francesca Bonfigli che si è adoperata in prima persona affinché questa venisse ristrutturata nel minor tempo possibile tanto da farci anche un’interrogazione comunale, spiega come «Il 18 dicembre 2023, a seguito di un temporale con forti raffiche di vento, è caduto un grosso albero, provocando danni al palo di sostegno del canestro, abbattendolo, e alla pavimentazione, entrambi appena rifatti nuovi nel giugno del 2023 dalla precedente amministrazione, determinando la chiusura del campetto dorico. Durante gli interventi di ripristino dei danni, i tecnici degli uffici hanno riscontrato la presenza di un altro albero in condizioni di criticità per la sicurezza del luogo, quindi i lavori necessari per la riapertura hanno necessitato di tempi più lunghi».

Bonfigli continua: «Oggi è una giornata importante, che aspettavo da tempo, perché dopo la chiusura del campetto del Sacro Cuore, circa 20 anni fa e questa attuale del campetto da basket dorico, i ragazzi del quartiere adriatico hanno perso l’unico luogo di aggregazione e socializzazione. Oggi finalmente potranno tornare a giocare a basket, organizzando tornei e partite amatoriali, facendo sport all’aria aperta sia in estate che in inverno. Mi sono adoperata con tutta me stessa per riaprire questa struttura pubblica ai cittadini e soprattutto per accogliere e soddisfare i bisogni dei giovani, restituendogli un luogo sicuro ove incontrarsi, fare amicizie, simpatizzare e integrarsi. Ringrazio l’assessore Daniele Berardinelli e tutti i tecnici dell’ufficio Lavori pubblici che con il loro impegno hanno reso possibile il raggiungimento di questo obiettivo».