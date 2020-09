Pugilato, il fabrianese Federico Stroppa convocato in nazionale U22

Tra i migliori 14 pugili convocati presso il Centro Nazionale di Pugilato ad Assisi c’è anche il fabrianese Federico Stroppa. E’ la seconda convocazione azzurra per il pugile marchigiano della categoria dei pesi medi. Medaglia di bronzo ai campionati assoluti dell’anno scorso, Federico Stroppa, classe 1998, è l’unico marchigiano presente nella rosa degli azzurri under 22.

Studente in scienze motorie all’università di Urbino, 75 chilogrammi, in tempi di lockdown è stato allenato dai tecnici della palestra Pugilistica Fabrianese Liberti. «Per me è un onore far parte della nazionale azzurra - ha dichiarato Stroppa - sono molto carico e farò di tutto per rappresentare al meglio le Marche, in Italia e all’estero».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli atleti, convocati per il “training camp under 22” dal 6 al 13 settmbre, saranno preparati e diretti dai tecnici federali Eugenio Agnuzzi, Francesco Stifani e Massimiliano Alota. L’obbiettivo è allestire la squadra azzurra di boxe in previsione dei prossimi tornei internazionali.