Altro colpo di mercato per la Publiesse Chiaravalle, arriva Martin Di Domenico

La rosa della Publiesse Pallamano Chiaravalle continua ad impreziosirsi in vista della prossima Serie A Gold. Dopo l’arrivo, già annunciato, di Juanpi Cuello, mancino tra i migliori della stagione appena conclusa in massima serie, arriva dal Pallamano Romagna l’ala sinistra Martin Di Domenico.

Di Domenico, faentino di 22 anni, è reduce da una grande stagione da titolare in Serie A Silver in cui ha messo a registro ben 74 gol, risultando più volte determinante per la squadra arancio/blu dove è cresciuto. Scopre la pallamano alle scuole elementari, cresce nell’handball Faenza dove gioca nelle giovanili e in Serie B. Arriva nella Pallamano Romagna giocando in A2, poi una stagione in A Gold e una in A Silver, passando dal ruolo di terzino a quello di ala sinistra in cui il suo gioco, veloce e atletico, splende fino a farsi notare dall’occhio vigile di Mister Guidotti. È proprio il tecnico della Publiesse Chiaravalle a volerlo in biancoblu come aggiunta al roster di A Gold. Di Domenico, parlando del suo futuro Mister, dice: “Chiaravalle è una squadra grintosa e con personalità, si nota che il Mister l’ha plasmata a sua immagine. Da quello che ho potuto vedere è un allenatore di polso ma molto attaccato ai suoi giocatori, che cura con attenzione sia dentro che fuori dal campo.”

Della sua prossima squadra dice: “vedendola da avversario è una squadra tosta. Lo scorso anno entrambi gli scontri con la Publiesse sono stati duri, partite tirate e molto fisiche. Mi piace la mentalità di chi non molla mai e credo che a questo organico posso aggiungere una buona dose di velocità in contropiede e atleticità.” Martin Di Domenico, che non vede l’ora di conoscere i nuovi compagni di persona, a Chiaravalle troverà ad attenderlo tutto lo staff tecnico composto, oltre che dal Mister Guidotti e dal suo secondo Campanile, anche dal fisioterapista Corrado Polverini, dal chiropratico Ciro Errico e da tutto il team del Centro Kara di Andrea Battisti.