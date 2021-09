Vernissage per l'Unione Rugbistica Anconetana: sabato la presentazione ufficiale

Tempo di vernissage ufficiale per l’Unione Rugbistica Anconitana che sabato alle 15.00, presso il campo della palla ovale "Nelson Mandela" di via della Montagnola, si presenterà ufficialmente per la stagione sportiva 2021-2022. Nell’occasione sarà svelata la maglia ufficiale da gioco, saranno resi noti nomi e volti di giocatori, tecnici e dirigenti ma soprattutto sarà ospitata la prima squadra del Valpolicella Rugby con cui, il giorno seguente, sarà disputata una gara amichevole.



«Il percorso che stiamo intraprendendo ci sta dando enormi soddisfazioni – ha spiegato il presidente biancoverde Ernesto Cimino – investiamo molto sul territorio e sui giovani, ogni bambino che cresce sposando i valori del rugby è un qualcosa di meraviglioso per tutti noi. Quest’anno siamo felicissimi di avere al nostro fianco un main sponsor come “Castellani case in legno” che sposa perfettamente la nostra filosofia. Valpolicella? Un legame importante e consolidato ma non tralascerei il Campus di Pippo Frati e Umberto Casellato, coach campioni d’Italia, che ha contribuito a portare Ancona al centro del mondo rugbistico italiano».



Alla cerimonia di sabato saranno presenti l'assessore allo sport del Comune di Ancona Andrea Guidotti, il numero uno del Coni Marche Fabio Luna, il presidente regionale della Federazione Italiana Rugby Vittorio Petretti e l'assessore allo sport della Regione Marche Giorgia Latini.