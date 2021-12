Italian Sport Awards, Nocelli e Colavitto premiati per l’Ancona Matelica

Riconoscimento importante per la DG biancorossa Roberta Nocelli e per mister Gianluca Colavitto che si sono aggiudicati rispettivamente il premio come miglior dirigente e miglior giovane allenatore del girone B della Lega Pro per la stagione appena passata. I vincitori ritireranno i premi nell’ambito della Serata di Gala e consegna degli “Oscar del calcio”, giunta alla 10° edizione, lunedì 13 Dicembre, a partire dalle ore 19:00 presso l’Hotel dei Congressi a Castellamare di Stabia. L’evento è stato ideato e prodotto dal giornalista Donato Alfani e, in occasione del Decennale, sono stati invitati tutti i vertici del Calcio Italiano.

Alcuni Presidenti di Lega ed importanti rappresentanti dello sport nazionale hanno già confermato la loro presenza, tra cui il Presidente Balata e il Segretario Generale della Lega Pro Emanuele Paolucci.

«Questi riconoscimenti fanno molto piacere, ringrazio chi ha scelto di premiarmi, ricevere questo per me è un grande orgoglio. Voglio però sottolineare che questi risultati non si ottengono da soli, è la squadra che vince, il team compatto che ti porta a fare grandi cose quindi lo condivido con tutta la società. La fiducia incondizionata della famiglia Canil e dei partner che ci sostengono, nei confronti della mia persona, sono di certo la cosa più importante. Non nascondo che di sacrifici ne ho fatti e ne faccio tanti, ma chi nella vita per ottenere ciò che desidera non li fa? La mia idea di calcio inclusivo, condiviso e partecipativo dove ognuno di noi, pur con il rispetto dei ruoli e dei compiti, riesce a sentirsi membro di una famiglia è il risultato più importante nella mia scala dei valori. Sono sempre dell’opinione che quando si ha la voglia e la volontà si trovano sempre il tempo e lo spazio per fare tutto, questo è quello che metto ogni giorno della mia vita in quello che faccio. Provo a far sentire le persone importanti, dimostrando loro che ci tengo. Ovvio che qualche volta non ricevo lo stesso, ma fa parte della vita, quello che conta è non tirarsi mai indietro». ha dichiarato la DG Nocelli.

«Un riconoscimento che fa piacere – è stato il commento di mister Colavitto – ma che ovviamente va condiviso con l’intero gruppo di lavoro, dal Presidente al magazziniere, senza dimenticare la squadra, perché è proprio grazie ai ragazzi che vanno in campo che un allenatore riesce a esprimersi».