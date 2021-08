Promozione, i Portuali pescano il jolly: in porta arriva l’esperto Tavoni

Il portiere classe ’94 con un ampio passato in Serie D con la Jesina e in Eccellenza con Belvederese, Biagio Nazzaro, Vigor Senigallia, Atletico Alma e Valdichienti Ponte difenderà la porta del club dorico nella prossima stagione

I Portuali Calcio Ancona (Promozione), attraverso il loro sito ufficiale, hanno comunicato di aver tesserato per la stagione sportiva 2021-2022 il portiere Simone Tavoni. Il calciatore si trova già a disposizione di mister Stefano Ceccarelli e del suo staff tecnico per la preparazione atletica in vista dell’inizio del prossimo campionato di Promozione marchigiana.

Tavoni, classe ’94 cresciuto nel settore giovanile dell’Ancona 1905, nonostante la giovane età vanta un importante curriculum maturato tra la Serie D e l’Eccellenza. In Interregionale ha vestito la casacca della Jesina per ben sei stagioni risultando uno dei migliori under della categoria. Nel massimo torneo regionale, invece, l’estremo difensore ha militato con Belvederese, Biagio Nazzaro Chiaravalle, Atletico Alma, Vigor Senigallia e Valdichienti Ponte.