Portuali Ancona, un altro lampo: dall'Eccellenza arriva Moretti

Il centrocampista offensivo Edoardo Moretti è un nuovo calciatore dei Portuali Calcio Ancona (Promozione). L'annuncio, che riproponiamo integralmente, è arrivato questa mattina direttamente dalla pagina dei Dockers e segue quello di qualche giorno fa relativo al portiere Simone Tavoni.

"L’ASD Portuali Calcio Ancona comunica di aver tesserato per la stagione sportiva 2021-2022 il centrocampista Edoardo Moretti. Il calciatore si trova già a disposizione di mister Stefano Ceccarelli e del suo staff tecnico per la preparazione atletica in vista dell’inizio del prossimo campionato di Promozione marchigiana. Classe ’99, nato ad Ancona, cresce calcisticamente nelle giovanili dell’Ancona 1905 prima di approdare nell’estate del 2017 alla Sangiustese (D). Nella stessa stagione si trasferisce al Camerano, in Eccellenza, con cui rimane fino al 2019. Nel massimo torneo regionale vanno segnalate anche le esperienze con Fabriano Cerreto e Jesina prima dell’approdo con i Dockers".