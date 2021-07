L’Italbasket alle Olimpiadi con i dorici Pajola e Polonara: la gioia del sindaco

Un’ impresa che parla anche anconetano. E’ quella dell’Italbasket che, dopo diciassette anni, centra la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo grazie allo scalpo rifilato alla Serbia a Belgrado con il risultato di 102-95. Tra gli artefici dell’impresa ci sono anche, come detto, i dorici Achille Polonara (22 punti) e Alessandro Pajola (10 punti) che si sono meritati nella tarda serata di domenica i ringraziamenti del sindaco di Ancona Valeria Mancinelli attraverso il proprio profilo Facebook:

“Gioia immensa per i nostri 2 anconetani. L'Italbasket si e' appena qualificata per le Olimpiadi di Tokyo. A Belgrado battuta la Serbia per 102-95 con una prestazione eccezionale: 22 punti per Achille Polonara e 10 per Alessandro Pajola. Bravissimi”.