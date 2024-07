Pioggia di titoli nella pole dance per la 'Butterfly Effect' di Astrella Tarantino

CHIARAVALLE – È anconetana una delle allenatrici di pole dance più premiate a livello nazionale. Si chiama Astrella Tarantino, ed è titolare della scuola di pole dance ‘The Butterfly Effect’ presso la palestra Natural Center di Chiaravalle.

Fra le altre, Tarantino allena Alice Chiodi che si è aggiudicata il titolo di campionessa nazionale nella categoria Emergenti under 18 e che ha ottenuto anche la medaglia d'oro per la categoria Artistic amatori junior e Maddalena Paolella, medaglia d'argento anche lei nella categoria Artistic amatori junior e sesta nell’ambito del Campionato nazionale Csen. Oltre a queste due giovani atlete, sotto l’ala della maestra Astrella sono cresciute Gabriela Beru, che ha ottenuto lo Special Prize come miglior coreografia ed è medaglia d'argento nella categoria Novizi under 40, la coppia formata da Elisa Peloni e Aurora Ferri, medaglia d'oro nel Double, ed infine Mary J. Panzieri, medaglia di bronzo categoria Artistic amatori junior.

Ma come si arriva a far ottenere alle proprie allieve simili risultati? A spiegarcelo è la stessa Tarantino: «Passione, unione di intenti e perseveranza sono gli ingredienti che hanno portato le mie allieve al raggiungimento di risultati eccellenti e il tutto va unito ad un sano divertimento». La pole dance è una disciplina che allena tutto il corpo, migliora la flessibilità e permette di tenersi in forma divertendosi grazie al connubio di arti musicali e teatrali e, come ogni sport, aumenta la fiducia in sé stessi e riduce lo stress. L’istruttrice qualificata Csen Ginnastica acrobatica Pole Dance si congratula con le atlete per i risultati finora ottenuti.