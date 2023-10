La rinascita della "Pineta", tornata ad essere luogo di ritrovo per l'attività sportiva

ANCONA - Una sfida che è, anche, un ritorno alle origini, quando la struttura era un punto di riferimento per l’attività di tanti ragazzi. Oltre ad una riapertura, quella del Pineta Sport è anche una sorta di rinascita, dopo i tanti anni di chiusura. «Era il posto in cui giocavamo a calcetto quando eravamo ragazzi – spiega Luca Luciani, che insieme ad Andrea Surdo e Michele Marchegiani ha ridato vita al centro – e ci piaceva l’idea di collocare in quella location un posto dove tornare a fare attività sportiva. Tanti anni fa c’era il tennis, poi il calcio a 5: viste anche le tendenze di questi ultimi anni, abbiamo così deciso di coniugare le due cose tenendo un campo da calcetto e di “sposare” il progetto padel, che sta diventando una delle discipline più diffuse e richiama un numero sempre crescente di praticanti».

Una scintilla scoccata nel 2021, a cui ha fatto seguito una lunga...gestazione. «Io e Andrea ci conosciamo da tempo – prosegue Luciani – abbiamo anche condiviso un percorso nelle giovanili dell’Ancona, e ci piaceva l’idea di tornare a fare sport in quel luogo che ci aveva accomunato e che era stato un ritrovo di tanti ragazzi come noi. E che peraltro è vicina ad altri “poli” sportivi, vista la vicinanza del PalaIndoor e del campo da rugby. La cosa curiosa è costituita dal fatto che anche Michele Marchegiani aveva avuto la stessa intenzione (e gestisce già il Centro Sportivo Fair Play ndr): per cui abbiamo unito i nostri progetti e cominciato a ragionare. Ci sono voluti un paio d’anni, tra tutto, per far prendere forma a quelle che erano le nostre intenzioni, anche perché la struttura non era in buone condizioni. Abbiamo cominciato i lavori ad Aprile, ed adesso possiamo dire che la soddisfazione di vedere sotto i nostri occhi ciò che prima era solo un disegno è davvero tanta».

La vision del progetto va anche oltre, e contempla il Pineta Sport non solo come luogo di ritrovo e di benessere psico-fisico, ma anche come riferimento per un’attività di tipo agonistico. «E’ una delle cose che ci piacerebbe creare. Pineta Sport può anche contare sulle aree verde circostanti, che sono un valore aggiunto. E’ per questo che vorremmo rendere ad esempio il campo di calcio a 5 il fulcro di camp estivi organizzati per ragazzi. Per il padel l’idea è anche quella di rendere la struttura una sorta di circolo, dove avviare alla disciplina i giovanissimi, sotto la guida di maestri qualificati, ed anche allargare il campo a principianti e giocatori di livello intermedio, fino ad arrivare a quelli “avanzati”, con il supporto di figure professionali in grado di insegnare e far progredire i praticanti. Sarebbe un punto di riferimento per la città, un valore aggiunto che amplierebbe l’offerta sportiva in una location che tornerebbe, così, ad essere centrale per tante persone a cui piace vivere lo sport».