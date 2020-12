Piano San Lazzaro, consegna dei pacchi dono in memoria del presidente Trillini

In un clima di grande commozione il Piano San Lazzaro ha consegnato ai propri giocatori il pacco regalo di Natale al campo sportivo di Vallemiano. Una consegna che è avvenuta a distanza di 24 ore dal funerale del presidente Roberto Trillini. A spiegare i motivi di questa scelta Daniele Mascellini vice presidente della società granata.

«Le scorse settimane Roberto era piuttosto amareggiato per il fatto che non si sarebbe potuto organizzare la cena di Natale a causa del Covid 19 cosa che peraltro abbiamo sempre fatto. In alternativa abbiamo deciso di consegnare il pacco dono ai nostri ragazzi ed è stata una delle ultime cose che mi ha ricordato. Organizzare una cosa del genere a livello emotivo non è stato semplice ma tutti noi siamo contenti di aver rispettato quello che il nostro presidente ci aveva chiesto». Nei prossimi giorni il Piano San Lazzaro renderà noto il nuovo assetto societario cosi come il nome del presidente che sarà chiamato a guidare la società.