Piano San Lazzaro, il nuovo presidente è Daniele Mascellini

Daniele Mascellini è il nuovo presidente del Piano San Lazzaro. Da sempre punto di riferimento della società granata, il neo presidente potrà contare anche su un nuovo assetto societario con il consiglio di amministrazione del club che si è totalmente rinnovato. Le prime parole di Daniele Mascellini non possono che essere rivolte a Roberto Trillini presidente del Piano San Lazzaro venuto a mancare la scorsa settimana.

«Mi metto alla guida della storica società granata e per il sottoscritto è un onore immenso. Devo continuare il lavoro fatto fino ad ora, dell'amico Roberto Trillini, prometto di dare il 200% tutti giorni, per la causa del Piano. Io non sono solo al comando della Società, ho un direttivo e dei collaboratori di mia fiducia. Ho voluto fortemente un Presidente Onorario che sarà Sergio Turchi, soprattutto il mio consigliere personale. Ho fatto un direttivo giovane che per me hanno fame di vincere, due vice Luca Lanari e Maurizio Finocchi, Gabriele Pugnaloni Team Manager, Luca Gherghi sarà il nuovo DS, come segretario Andrea Gallo, Claudio Comirato addetto stampa. All'orizzonti vorrei espandere la società muovendosi nel settore giovanile, ricordiamo che il Piano ha una grossa tradizione. Un campo che vorrei sondare è il marketing commerciale, allacciare il più possibile rapporti con il tessuto economico dorico. Per concludere, vorrei dire a tutti i ragazzi, che è un onore indossare la maglia granata».