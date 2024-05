Parata di stelle, il CIP Marche premia i suoi atleti: Ancona ospiterà una doppia festa dello sport

ANCONA - Parata di stelle per il Comitato Italiano Paralimpico della Regione Marche che oggi, a meno di cento giorni dall’avvio delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi, ha premiato atleti, tecnici e dirigenti distinti nel corso dell’ultimo anno. Non solo. In occasione della cerimonia, che si è tenuta nella sala conferenze della FIGC Marche, il vicesindaco Giovanni Zinni ha annunciato che a metà settembre Ancona ospiterà una doppia festa dello sport in pieno centro. Nel corso del pomeriggio sono state consegnate anche le Onorificenze al merito sportivo concesse dal Cip Nazionale.

“Con il numero di persone premiate abbiamo la testimonianza della crescita esponenziale del mondo sportivo paralimpico- ha detto il Presidente CIP Marche Luca Savoiardi- questo è merito non solo di noi dirigenti, ma soprattutto di chi opera sul campo quotidianamente in modo serio, costante e onesto per permettere a tutti di accedere allo sport. Tutto ciò riveste appieno quella che è una delle nostre finalità, cioè quella di contaminare la società odierna dando una visione positiva della disabilità tramite lo sport. Questi valori di cui sento parlare in diversi tavoli, tuttavia, non sempre vengono messi in atto. Si proclamano stili di vita basati sui valori sportivi, ma quando si gira l’angolo ci si comporta spesso in maniera opposta”. Tra i presenti anche il Presidente del CONI Marche, Fabio Luna: “Questa cerimonia, di fatto, accende già i riflettori su Parigi. Abbiamo un numero importante di atleti che hanno già staccato il biglietto e lo sport sta regalando qualcosa di bello al nostro territorio. Oggi dobbiamo avere un pizzico di orgoglio in più nell’essere marchigiani. Olimpiadi e Paralimpiadi? Già andarci è una vittoria, le Marche partono con una decina di atleti già qualificati e aspettiamo ulteriori conferme ma tra i partecipanti abbiamo anche chi potrebbe darci qualche soddisfazione di podio”.

“Oggi celebriamo anche il talento di tanti giovani atleti che regalano emozioni, ma anche la loro determinazione- ha aggiunto l’assessore regionale allo sport, Chiara Biondi- le difficoltà possono essere occasioni e le sfide possono diventare opportunità”. Il vicesindaco Giovanni Zinni ha annunciato una doppia festa dello sport: “Una per il calcio anconetano e l’altra per tutte le altre discipline, a metà settembre, in centro ad Ancona. Chiedo ufficialmente al CIP Marche di essere partner organizzativo e protagonista nell’organizzare e promuovere le tante discipline alle quali il comitato partecipa, creando condivisione con tutta la popolazione”.