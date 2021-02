Pallavolo maschile, la Sampress Loreto è da record con 3 tie-break in 3 partite

LORETO – Dopo il successo al tiebreak sul campo di Volley Potentino la Sampress Nova Volley ha concesso il bis superando sempre al 5’ set anche Alba Adriatica. In classifica Loreto ha agganciato gli abruzzesi a quota 5 con 3 punti di distacco dalla capolista Paoloni Macerata.

Si trattava di un ostacolo molto insidioso, con giocatori esperti e di valore. Il capitano Paco Nobili plaude all’avvio di stagione della squadra. «Per battere una squadra ben organizzata e di valore come quella abruzzese ci voleva una grande prestazione e noi siamo stati bravi a superare le difficoltà e a volere fortemente il successo. «Per la Sampress si tratta del terzo tiebreak consecutivo. «L’equilibrio regna in questo avvio, ce lo aspettavamo ma, onestamente, non credevo che ce ne fosse così tanto». «Soprattutto – insiste lo schiacciatore loretano - devo dire che non mi aspettavo da parte nostra già questo livello di competitività perché, in pre-campionato, avevamo fatto davvero fatica«.

A beneficiarne è la classifica e anche il morale. «E’ vero che vincere da 3 punti è l’obiettivo ma ritengo che almeno in questo girone d’andata muovere con continuità la classifica sia importante anche sotto l’aspetto del morale e aiuta a migliorarsi in settimana. Su certe situazioni come le scelte in attacco siamo già cresciuti tanto, su altre, come il fondamentale del servizio, ad esempio, invece abbiamo ampi margini di miglioramento». Sabato c’è il derby ad Ancona, squadra che, rispetto alle precedenti già incontrate, ha caratteristiche un po’ diverse. «Si tratta di un’altra partita difficile anche se, rispetto alle avversarie dei precedenti turni, con la Bontempi ci siamo già confrontati in pre-campionato e quindi ci conosciamo meglio».