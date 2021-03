Pallavolo, rinviato il match tra Lardini e Cesena: sospetta positiva al tampone

La gara di serie B1 in programma domani al PalaGalizia tra la Lardini Filottrano e l’Elettromeccanica Angelini Cesena è stata rinviata a data da destinarsi. La sospetta positività di una giocatrice della formazione romagnola (in fase di accertamento) ha portato le due società, di comune accordo, a far slittare la partita. Un atto dovuto in un periodo di estrema emergenza e nel quale la tutela della salute è l’impegno prioritario di ogni Club nel portare avanti l’attività sportiva.

Sarà regolarmente in campo la Lardini di serie C che nel tardo pomeriggio (ore 18:30) affronterà Gordon 1956 Montegranaro, seconda uscita stagionale della formazione di coach Veronica Mariani, che anche oggi sarà guidata in panchina da Giorgio Vitali.