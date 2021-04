La Nova Volley Loreto al via in tutti i campionati giovanili maschili e femminili

LORETO – La chiusura della stagione per la squadra di serie B maschile lascia ancora maggiore spazio per le attività del settore giovanile maschile e femminile che dal prossimo weekend sarà al via in tutte le categorie.

«Per alcuni dei nostri ragazzi che fanno parte del gruppo squadra serie D-under 19-under17 maschile – dice il direttore tecnico del settore maschile Romano Giannini – c’è stato modo di allenarsi con continuità con la squadra di serie B e le presenze di Carletti, Atzeni, Zazzarini, Albonetti sono occasioni meritate di confrontarsi ad un livello al quale devono aspirare con continuità». La squadra under 19 allenata da Luca Martinelli esordirà giovedì ad Agugliano alle 19 mentre sabato alle 16.30 toccherà all’Under 17 a Castelfidardo, domenica giocherà l’under 15 sempre in trasferta a Senigallia ma guidata da coach Giannini. Prezioso anche il lavoro di assistente di Mattia Macellari. Per la serie D invece si dovrà attendere il prossimo 8 maggio con un torneo ristretto che terminerà per fine giugno.

Per quanto concerne il settore femminile il primo appuntamento è per domenica 18 aprile con l’under 17 allenata da coach Paolo Calamante che farà il suo esordio domenica in casa, mentre l’under 19 di coach Andrea Quintini giocherà la prima di campionato mercoledì 21 alle 20. «Finalmente scendiamo in campo – dice Andrea Quintini, direttore tecnico del settore femminile della Nova Volley – dopo mesi difficili nei quali i gruppi si sono allenati quando c’è stato consentito di farlo anche se non è mai facile stare in palestra senza avere la certezza per l’avvio del campionato. In questi 10 giorni di ripresa dell’attività tutte le ragazze stanno mettendo come sempre grande energia e volontà nel lavoro segnale importante alimentato anche dall’uscita delle date di inizio campionati». Per la Nova Volley Loreto 2014 il settore giovanile è un impegno molto importante.

La dirigente Stefania Busilacchi fa il punto sull’attività: «Come società ci siamo sempre adoperati con estremo rigore per far fare attività a tutti i ragazzi e le ragazze in piena sicurezza e nel rispetto dei protocolli – ha detto – e sottolineo la grande disciplina con la quale gli atleti stanno frequentando gli impianti. Ringrazio ovviamente i nostri tecnici e tutto lo staff per l’impegno e la disponibilità. Ai ragazzi e ragazze, come al solito auguriamo di divertirsi praticando lo sport che amano».