Domenica di festa anche per il Cus Ancona, è campione under 23

Domenica da incorniciare anche per il Cus Ancona volley femminile under 13 che conquista a Camerano il titolo provinciale di categoria. In finale le ragazze guidate da Marco Soffici hanno superato l’Offagna prima e il Collemarino poi. Partita quella contro il Collemarino particolarmente tirata, con il Cus che ha dimostrato un buon attacco ed una buona difesa contro una formazione particolarmente temibile.

Soddisfatto Michele Pelosi, responsabile del settore giovanile del Cus Ancona: «Alla prima esperienza in questo campionato conquistare il titolo provinciale non è cosa che capita tutti i giorni. Ad inizio stagione nessuno di noi avrebbe mai potuto immaginare una cosa del genere. Abbiamo raggiunto un traguardo storico ma il merito è senza dubbio delle ragazze ma anche dello staff tecnico che in poco tempo è riuscito a plasmare un gruppo vincente». Cus Ancona volley femminile che tornerà in campo domenica 25 Luglio a Pesaro per la fase finale, che metterà in palio questa volta il titolo regionale: «Essere presenti in quel di Pesaro per noi è motivo di grande soddisfazione ma anche un premio sia per la squadra che per lo staff tecnico. Sarà anche un momento di crescita. Per quello che riguarda il risultato ci giocheremo le nostre carte come abbiamo sempre fatto nella fase provinciale».