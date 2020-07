Il volley del Cus Ancona è pronto a ripartire con due new entry nello staff tecnico

Oltre 60 tesserati in poco meno di 6 mesi di attività. E’ questo il bilancio, senza dubbio positivo, del Cus Ancona per quanto riguarda il minivolley, settore attivato nel settembre scorso da Michele Pelosi. La stagione era cominciata nel migliore dei modi, poi all’improvviso tutto si è fermato a causa del Covid. Nonostante i pochi mesi di attività svolta, il lavoro portato avanti dallo staff tecnico ha dato risultati positivi al punto tale che il campo estivo organizzato dal Cus Ancona ha visto iscriversi oltre 240 bambini che hanno avuto modo di giocare soprattutto a pallavolo. Un trend in forte crescita per il Cus Ancona, anche per il fatto che in questi giorni tante famiglie stanno chiedendo informazioni sull’inizio della prossima stagione sportiva.

Il Cus Ancona nel frattempo ha inserito figure di primo piano nello staff tecnico, come Marco Soffici, da oltre 35 anni nel mondo del pallavolo. «Non posso che essere soddisfatto per la chiamata ricevuta dal Cus Ancona - commenta -. In questi giorni stiamo portando avanti il centro estivo, ma siamo anche in attesa che la Federazione ci dica come muoverci e sopratutto quali protocolli dovremo attuare per garantire la limitazione del contagio al Covid in previsione della prossima stagione. Protocolli che abbiamo avuto modo di applicare alla lettera anche ai centri estivi. Per quello che riguarda le palestre lo scorso anno gli allenamenti venivano svolti al pallone geodetico, alle scuole elementari e medie del Pinocchio. In questi giorni molte famiglie ci chiedono informazioni, speriamo di poter confermare questi impianti: le possibilità ci sono, d’altronde stiamo diventando un punto di riferimento per il territorio anconetano, non solo per il minivolley».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Altro volto nuovo in casa Cus è Valentina Paoltroni. «Essere arrivata in una società come il Cus Ancona è motivo di grande soddisfazione - spiega -. Stiamo lavorando bene, basti pensare ai tanti bambini che si sono iscritti al nostro campus estivo. Io andrò ad allenare l’under 13 assieme a Roberto Soffici, così come mi prenderò cura del mini volley. Abbiamo tante richieste, le famiglie ci affidano i loro figli con fiducia, ben sapendo che il Cus Ancona è un ambiente sano a 360 gradi. Molti genitori ci hanno fatto i complimenti per come in questo periodo abbiamo applicato il protocollo sulle misure di prevenzione contro la diffusione del Covid». Non è un volto nuovo Giulia Vecchietti, 27 anni, alla seconda stagione con il Cus Ancona. «Seguirò i bambini del micro volley in età compresa tra i 5 e i 7 anni. In questa fascia di età l’aspetto ludico, il divertimento e il gioco sono gli aspetti più importanti. Il settore giovanile del Cus Ancona è nato insieme a me lo scorso anno, sono orgogliosa di essere rimasta in questa grande famiglia. Non vedo l’ora che la Federazione ci indichi i nuovi protocolli e sopratutto ci dia il via libera per far partire la nuova stagione, sempre ovviamente nel rispetto delle regole». Per informazioni sulle iscrizioni al settore giovanile del Cus Ancona è possibile contattare il numero 340/2712987.