Pallavolo, Bontempi Ancona batte la Nova Volley

Proprio come all’andata finisce 3-0 per la Bontempi. Il riassunto del match in un comunicato della Nova Volley Loreto

Proprio come all’andata finisce 3-0 per la Bontempi. Gli ospiti si sono presentati. Loreto ha recuperato il capitano Paco Nobili almeno per la panchina mentre Marco Caciorgna rientrerà in squadra dalla prossima settimana. «A causa delle assenze - si legge nella nota - coach Giannini ha proposto Ferri in regia e Palazzesi opposto, Torregiani e Alessandrini schiacciatori, Stoico e Vignaroli al centro con Dignani libero preferito a Coppari. Per gli ospiti la mossa obbligata è schierare Terranova opposto offrendo una chance da titolare a Bugari in diagonale a Ferrini. Rosa e Monina al centro con Giombini libero».

Il comunicato della Nova Volley prosegue: «Loreto può recriminare per un approccio al match troppo soft nei primi set partiti entrambi sotto 0-3. Nel primo set però i dorici hanno sempre mantenuto il vantaggio incrementato fino a un massimo di 5 punti sul 13-18 grazie al muro dell’imprendibile che si contende con il compagno di squadra Terranova il titolo di mvp del match. Sotto 18-24 la Sampress ha avuto una fiammata con Alessandrini che è servita solo per edulcorare la sconfitta nel parziale 20-25. Alla ripartenza ancora 0-3 ma stavolta Loreto ricuce con due aces in fila di Francesco Ferri. Sul 5-4 per l’invasione di Rosa, i neroverdi hanno il primo vantaggio della partita. Si va punto a punto con Ferrini protagonista. E il gioco in primo tempo di Ancona sempre immarcabile per la prima linea di casa Loreto annulla due set point ma al terzo il capitano ospite chiude 25-27. Con l’acqua alla gola Loreto prova a reagire e sale 17-13. E’ il momento clou del match con la Sampress che sembra essersi scossa e invece accade che Monina va in battuta e Loreto non riesca a uscire dalla P1. Giannini mette mano alla sua panchina ma il 6-0 di parziale è una sentenza capitale. Si chiude 21-25 e i tre punti che vanno ad Ancona. Per Loreto sabato c’è il derby ad Osimo con Nobili e Caciorgna pienamente a disposizione che saranno due frecce all’arco di Loreto molto preziose, sempre in attesa del recupero contro Volley Potentino».