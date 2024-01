Pallanuoto serie A2 maschile, Vela Ancona sabato in acqua ad Acilia contro la Lazio

ANCONA- Riprende il campionato di serie A2 maschile con la Vela Ancona che per l’ottava giornata di andata scende in acqua sabato ad Acilia contro la Lazio Nuoto. Vela Ancona al secondo posto in classifica con 14 punti dietro al Crotone a quota 16, terza la Canottieri Napoli a quota 13 (ma Crotone e Canottieri devono rigiocare lo scontro diretto, dunque hanno una partita in meno), Lazio settima con 10 punti in un girone estremamente equilibrato con sorprese ogni settimana.

Partita affatto scontata, dunque, quella che la Vela giocherà nella tana della Lazio, specie dopo la pausa per le festività che cela sempre incognite dal punto di vista della preparazione. «Dopo un mese che non si gioca c’è tanta curiosità per vedere come ripartiremo, in questa trasferta – spiega il coach dei dorici, Marco Risso –, avevamo un buon ritmo, e come tutti abbiamo giocato molto poco, in questo periodo, abbiamo disputato un’amichevole a Bologna, oggi un’altra con il Pescara, la scorsa settimana abbiamo caricato di più e questa scarichiamo un po’ in vista della partita di sabato. Ma non ci siamo mai fermati se non nei canonici giorni di festa. Troveremo una squadra forte, fatta di tanti giovani ma con un ottimo straniero e con giocatori che sono esempi per lo sport italiano, c’è Vittorioso e poi c’è Leporale, che è il centroboa più forte della categoria. Giochiamo fuori casa, sarà un match difficile ma i miei ragazzi ogni giorno mi stupiscono per la disciplina, l’amicizia e l’impegno che mostrano in allenamento. Nell’incertezza della partita con la Lazio c’è dunque la certezza di come hanno lavorato, non solo in questo periodo. E spesso chi si impegna vince. Ma si sarà impegnata a fondo anche la Lazio. Dunque ci aspetta una prova estremamente difficile, però noi fuori casa non abbiamo mai sbagliato la partita, speriamo di ripeterci».