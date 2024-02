Pallanuoto serie A2 maschile, Vela Ancona sabato al Passetto contro l’Anzio

La Vela Ancona torna sabato al Passetto per affrontare alle 15.30 l’Anzio Waterpolis: dorici al quinto posto in classifica, dopo il preventivabile ko di sabato scorso a Napoli contro la Canottieri che guida la classifica insieme all’Auditore Crotone, entrambe in testa con la sfida di andata tra le due ancora da recuperare, Anzio Waterpolis al penultimo.

E’ l’occasione per la squadra di coach Marco Risso di tornare al successo, di aggiungere punti in classifica, di mantenere la rotta alle spalle delle big, perché questa squadra ha dimostrato finora di potersela giocare con tutte le avversarie, anche sabato scorso a Napoli, dove la Canottieri alla fine del terzo tempo era avanti solo di un gol. Servono punti, però, e la prima fermata dove raccoglierli è sabato al Passetto contro l’Anzio: «La settimana scorre bene, la società ci mette nelle condizioni di fare il meglio possibile, sono soddisfatto di come siamo compatti e di come la società ci permette di partecipare a common training in giro per l’Italia per preparare al meglio questi appuntamenti – commenta coach Marco Risso –. Sabato dobbiamo assolutamente vincere, abbiamo fatto due buone partite fuori casa ma coincise con due sconfitte. L’Anzio viene da una bella vittoria e arriverà ad Ancona pronto a giocarsi una partita in cui non ha niente da perdere. Loro puntano alla migliore possibile per affrontare i playout e sarà una partita da prendere con le pinze, a dispetto della classifica l’Anzio è piena di giocatori esperti di categoria e anche di più, come il mancino Ferrante, poi Calcaterra, il capitano Barberini, una squadra che viene dall’A1 e che ha rifondato tutto ma che sarà un osso duro».