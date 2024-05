Pallanuoto serie A2 femminile, Cosma Vela domenica a Torino per gara2 di semifinale playoff

ANCONA - Forte del successo di gara1 maturato domenica scorsa a Senigallia per 17-12, la Cosma Vela si appresta ad affrontare la trasferta di Torino dove incontrerà per la seconda volta l’Aquatica (ore 12), replica della partita di una settimana fa che ha consegnato alle doriche il primo successo. Per le ragazze di coach Milko Pace, costrette da quasi tre mesi a continue migrazioni per gli allenamenti, è il secondo appuntamento con i playoff, una partita in cui dovranno riuscire a replicare le belle cose mostrate in gara1 nella piscina delle Saline, difesa compatta, squadra pronta al contropiede e pronta anche a fare male con i suoi terminali, su tutte Elena Altamura Elisa Monterubbianesi.

La lunga trasferta per giocare la partita a Torino, e il fatto che adesso le squadre si conoscono meglio, fanno sì che per le doriche sarà sicuramente una partita più complicata della precedente, un appuntamento in cui le anconetane dovranno mettere tutta l’attenzione e la concentrazione a loro disposizione per chiudere la serie e accedere alla finale che, in caso di vittoria, le vedrà opposte all’Orobica di Bergamo. «Come la settimana scorsa anche questa è una settimana atipica, con una festività in mezzo – spiega coach Milko Pace – ma recupereremo un paio di ragazze che sono state alle prese con un po’ di influenza. Ci stiamo allenando nel miglior modo possibile in queste condizioni, sono fiducioso, l’unica cosa certa è che ogni gara playoff è una partita a sé. Il risultato di domenica scorsa è bugiardo, Torino ha almeno quattro giocatrici di ottima qualità, mi aspetto una partita senz’altro più complicata di quella che abbiamo giocato domenica scorsa a Senigallia».