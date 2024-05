Pallanuoto, Cosma Vela Ancona, domenica la bella in Lombardia che assegna l'A1

E’ il terzo e ultimo atto di finale playoff, quello che aggiudica un posto in serie A1 – l’altro lo assegna la gara Volturno-Lazio – e le anconetane della Cosma Vela vogliono aggiudicarselo a tutti i costi dopo la battuta d’arresto in casa di domenica scorsa. Si gioca domenica alle 15.30 alla piscina di Romano di Lombardia e l’avversario, la Rari Nantes Orobica, proprio domenica scorsa alla piscina Saline di Senigallia ha dimostrato tutta la caparbietà e la qualità di cui è capace, con alcune individualità assolutamente da non sottovalutare.

E’ finita 12-7 per le cosmiche, due settimane fa in Lombardia, poi superate 9-10 domenica scorsa a Senigallia, ora non si può più sbagliare. In palio c’è quel posto in serie A1 inseguito anche lo scorso anno, quando le doriche si sono arrese alla Locatelli in gara3 di finale. Memori anche di quella sconfitta le ragazze di coach Milko Pace dovranno affrontare la partita di domenica diversamente da come hanno fatto domenica scorsa a Senigallia, consapevoli che il tifo, stavolta, sarà tutto dalla parte delle lombarde: «Domenica scorsa pur non avendo fatto una prestazione delle nostre ce la siamo giocata alla pari con l’Orobica – dice coach Milko Pace –. Dunque voglio partire da questo presupposto e sono convinto che domenica faremo una prestazione migliore di quella di domenica scorsa. Come ho detto alle ragazze, tutto dipenderà da noi, dalla tranquillità, dalla serenità che metteremo in acqua, evitando la frenesia di domenica scorsa. Allora avremo buone possibilità di centrare il risultato. Spero che domenica scorsa abbiamo imparato qualcosa e che ci sia servito da lezione. Dobbiamo andare in Lombardia con il sorriso e con la consapevolezza di quello che sappiamo fare. Ci si allena per queste partite».