Cosma Vela Ancona in A1! Le atlete doriche ricevute e premiate in Regione: «Un risultato straordinario»

ANCONA - Le ragazze della Cosma Vela Ancona sono state ricevute e premiate stamattina in Regione Marche dall’assessore allo sport Chiara Biondi per la loro promozione in serie A1, massima espressione della pallanuoto femminile italiana. Insieme all’assessore Chiara Biondi c’erano il consigliere regionale Marco Ausili, il presidente del Coni Marche, Fabio Luna, e il presidente della Federnuoto delle Marche, Fausto Aitelli, che si sono uniti al saluto e alla cerimonia che ha visto premiare molte delle protagoniste della stagione da poco conclusa, accompagnate dal coach Milko Pace, dal presidente Igor Pace e dal vicepresidente Andrea Consolani.

«Grazie per le emozioni, grazie per i vostri risultati – ha detto Chiara Biondi – lo sport marchigiano ci sta dando grandi soddisfazioni. Proprio stamattina abbiamo presentato il programma regionale con tutte le varie misure, i fondi che mettiamo a disposizione del mondo sportivo. Lo sport, al di là dei risultati, è una palestra di vita che contribuisce allo sviluppo e alla crescita dei nostri ragazzi. Grazie a voi, soprattutto perché siete donne e io, da donna, lo apprezzo particolarmente. Complimenti a tutte per questo straordinario risultato». «Bentornate in A1 – ha aggiunto Fausto Aitelli – dopo la promozione precedente e i difficili anni del Covid. Quest’anno ci sono tornate, in un anno tra l’altro difficile, vista la prolungata chiusura della piscina del Passetto. Hanno giocato a Senigallia e continueranno a farlo lì, probabilmente, perché Ancona non ha una piscina coperta al momento che possa ospitare il pubblico». «Ringrazio la Regione per continuare questi incontri con le eccellenze del nostro territorio – ha dichiarato Fabio Luna – con quelle società o atleti che ci regalano le migliori soddisfazioni e il fatto che ci troviamo spesso qui significa che c’è vivacità nei risultati sportivi marchigiani. Quello che hanno fatto loro è un qualcosa di eccezionale, anche per le difficoltà affrontate nell’arco della stagione». «Grazie all’assessore Biondi e al consigliere Ausili per questa premiazione e per questa opportunità – ha concluso Igor Pace –. La pallanuoto è uno sport di tradizione e le Marche non ne hanno tantissima, rispetto ad altre regioni storiche. Quindi ogni volta che otteniamo risultati importanti come questo per noi addetti ai lavori è motivo di grande orgoglio. Uno sport di grandissimo sacrificio, al femminile ancora di più. Queste ragazze sono state eccezionali. Per noi è l’inizio di una stagione molto impegnativa che affronteremo a testa alta con i colori delle Marche e della nostra città».