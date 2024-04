Pallanuoto serie A2 femminile, la Cosma Vela Ancona vince a Napoli

NAPOLI - Con una prova di grande intensità la Cosma Vela centra il successo anche nell’ultima di regular season a Napoli contro la Napoli Lions, le cosmiche di Milko Pace si impongono 10-16, con Bersacchia e Monterubbianesi sugli scudi, protagoniste del match con quattro reti ciascuna. Cosma Vela ai playoff dalla seconda posizione, prima insieme al Volturno, ma seconda per i confronti diretti. Parte subito forte la Cosma con le reti di Olivieri e di Monterubbianesi su rigore due volte, quindi di Altamura (0-4), prima del gol della Lions con Ianniello e i due sigilli finali di Dametto e Bersacchia, per l’1-6 di fine primo tempo.

Nel secondo tempo realizzano Foresta e De Magistris in superiorità, quindi Olivieri in superiorità e ancora Foresta in superiorità, prima del gol di Bersacchia a 1” dal cambio di campo che porta le doriche sul 4-8. Nel terzo tempo segna Monterubbianesi, in superiorità Lamberti poi in superiorità anche Kiss (5-10), poi accorcia Anastasio, su rigore realizza Altamura e infine ancora Anastasio, per il 7-11 dell’ultimo intervallo. Nel quarto tempo a segno Bersacchia, Altamura e Kiss su tiro di rigore, un minibreak che porta le doriche sul +7, quindi il gol di De Magistris, quello di Bartocci, quello di Monterubbianesi su tiro di rigore per l’8-16, e, infine, le reti realizzate da Assante e Anastasio che concludono il match sul 10-16.