Pallanuoto serie A2 femminile, Cosma Vela Ancona domenica in casa con la Lazio

ANCONA - Quinta giornata del campionato di pallanuoto di serie A2 femminile e nel girone sud la Cosma Vela Ancona ospita al Passetto alle 15.45 la Lazio Nuoto. Romane a punteggio pieno con 4 vittorie in altrettante partite e doriche a inseguire con 3 vittorie e una sola sconfitta. Per la squadra di coach Milko Pace, naturalmente, un match tanto atteso quanto un crocevia per il seguito della stagione, che le doriche potranno giocare in casa alla piscina del Passetto, davanti al proprio pubblico pronto a sostenerle.

«Affronteremo una buonissima squadra che già lo scorso anno ci ha messo in difficoltà, a Roma abbiamo perso – racconta coach Milko Pace –. Quest’anno la Lazio ha perso una giocatrice importante ma ne ha prese tre rinforzando la rosa, è a punteggio pieno, è ben organizzata, a fine ottobre con loro abbiamo fatto due amichevoli nello stesso giorno ed entrambe sono terminate in partita. Sarà una partita equilibrata, difficile, però giochiamo anche in casa e ci aspettiamo di poter sfruttare la spinta del nostro pubblico, l’obiettivo naturalmente è quello di vincere per restare attaccate alle prime. Ci stiamo allenando bene, in questa settimana, confido che le ragazze possano giocare una buona prova ma dovremo mantenere sempre alte la concentrazione e l’intensità».