Pallanuoto serie A2 femminile, la Cosma Vela Ancona a raffica sul Civitavecchia

ANCONA - La Cosma Vela Ancona torna al successo superando di slancio la Nautilus Civitavecchia alla piscina del Passetto, mattatrici dell’incontro la bomber dorica Altamura e l’ungherese Kiss. Buona prova delle doriche, che dopo il ko contro il Volturno di una settimana fa, tornano a macinare il loro gioco, a difendere forte e a spingere in contropiede trovando il gol con facilità, soprattutto nella prima metà gara, concedendo qualcosa alle avversarie nel terzo e quarto tempo.

La Vela vola sul 5-2 nel primo tempo, realizzano Monterubbianesi, Altamura su rigore, ancora Altamura, quindi Olivieri, accorciano per il Civitavecchia Cosentino in superiorità e Tortora, su rigore Monterubbianesi mette la Vela sul 5-2 al primo intervallo. Break dorico nel secondo tempo: a segno Bartocci, Altamura, quindi la tripletta di Kiss di cui il primo gol in superiorità, per il 10-2 al cambio di campo. Nel terzo parziale la Vela allunga ancora con Altamura su tiro di rigore e con Quattrini (+10, massimo vantaggio), poi in superiorità per Civitavecchia segna Scifoni, ancora Altamura in gol per il 13-3 e ancora Scifoni, poi realizza Olivieri in superiorità e di là risponde Braccini, infine il gol di Foschi in superiorità, per il 14-6 dell’ultimo intervallo. Nel quarto tempo a segno Braccini su tiro di rigore, Strappato, Manini in superiorità, infine Di Basilio in superiorità e Cosentino per il definitivo 16-9.