Pallanuoto serie A2 maschile, per la Vela Ancona sabato l’ultima di regular season

ANCONA - Con la residua speranza di poter riagganciare in extremis la quarta posizione utile per accedere ai playoff, la Vela Ancona affronta l’ultima partita di regular season giocando sabato alle 15 ad Anzio. Per i dorici di coach Marco Risso sarà obbligatorio vincere e sperare in una caduta della Lazio che gioca in casa contro l’Ischia, matematicamente fuori dai playoff, per poter sorpassare in extremis la formazione biancoceleste. Per i dorici è stata un’altra settimana travagliata, alla rincorsa di una piscina dove poter svolgere un allenamento regolare, visto che quella del Passetto che ospita le partite e gli allenamenti degli anconetani è chiusa da metà febbraio. La squadra è stata anche tra le prime tre in classifica, durante la stagione, ma poi ha subito un inevitabile calo di rendimento certamente a causa delle condizioni difficilissime in cui s’è trovata a preparare tutto il girone di ritorno. «Siamo incredibilmente ancora in corsa per i playoff dopo un intero girone di ritorno senza piscina – commenta coach Marco Risso, che ad Anzio tornerà in panchina dopo la squalifica –. Ci proviamo, a vincere, vogliamo avere la coscienza a posto. Sono orgoglioso dai miei ragazzi e dalla mia società, dopo quasi tre mesi di allenamenti al 30% di quello che dovremmo fare siamo ancora in corsa per allungare la nostra stagione».