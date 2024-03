Pallanuoto A2 maschile, Vela Ancona sabato in casa a Firenze (ore 13.45) contro l’Ischia

Ancora costretta a migrare sia per gli allenamenti sia per le partite interne a causa della temporanea ma lunga chiusura della piscina del Passetto, la Vela Ancona affronta sabato la “trasferta casalinga” alla Nannini di Firenze per affrontare alle 13.45 l’Ischia Marine, partita valevole per la quarta giornata di ritorno. Vela Ancona terza in classifica a 26 punti, Ischia Marine sesta a 23 e con la possibilità di agganciare i dorici in caso di successo. Non è una partita facile, non può esserlo nessuna per la squadra anconetana, soprattutto in questo difficile momento in cui coach Risso e i suoi ragazzi sono costretti a spostarsi ogni sera alla ricerca delle condizioni migliori di allenamento, quasi sempre in vasche da 25 metri quando poi al sabato si gioca in campo lungo. E’ così, bisogna rimboccarsi le maniche e tenere duro, cercando di non gettare al vento la stagione. La reazione della squadra c’è stata, sabato scorso a Palermo, una vittoria importante che ha ridato fiducia alla squadra in un momento delicato. Adesso, però, serve un successo in casa, anche se a quasi 300 km da Ancona: «Molto utile e agonistica l’amichevole di martedì a Bologna con De Akker e President, che ringrazio sempre per la disponibilità – racconta coach Marco Risso –. Per il resto allenamenti in giro come le settimane precedenti. E affrontiamo una delle squadre più in forma del girone sud di A2: delle squadre napoletane è forse il nuovo che avanza. Ha un allenatore giovane e preparato, motivato, come tutta la società che ha cambiato diverse cose rispetto allo scorso anno. Si pone come una seria realtà della pallanuoto napoletana, al pari delle più blasonate. Giochiamo a Firenze prestissimo, mi aspetto che la mia squadra risponda bene, sabato scorso ha sfornato una grande prestazione di cuore, in questo stato la squadra deve puntare anche su questo, nei disagi siamo un po’ più sereni e abituati, ormai».