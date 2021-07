Pallanuoto under 20 femminile, Vela Ancona seconda alle semifinali di Brescia

Buona prova per la Vela Nuoto Ancona alle semifinali nazionali di pallanuoto under 20 femminile. Le pallanuotiste doriche, guidate da coach Milko Pace e coach Elena Russo, sono giunte seconde nel girone e concludono così la stagione, forse penalizzate da una formula che, causa Covid, promuove alla fase finale solo le prime quattro di ciascun girone. Il primo impegno è terminato con una netta sconfitta, 13-3 in favore del Trieste, con Campitelli, Riccio e Bartocci le uniche doriche a segno nel difficile match inaugurale contro la squadra che poi s'è qualificata per la final-four. Quindi due bei successi, prima 12-9 sull'Imperia, stamattina, e oggi pomeriggio il conclusivo 9-6 sulla Como Nuoto.

Contro l'Imperia quattro gol per Bartocci, tre per Riccio, due per Olivieri, uno ciascuna Consolani, Manini e Paesani. Contro la Como Nuoto - partita in equilibrio fino al 6-6 - doppiette per Riccio e Bartocci e preziose segnature anche per Consolani, Campitelli, Vecchiarelli, Alvini e Paesani. Insomma, una trasferta più che positiva. Sulle semifinali ecco coach Milko Pace: "L'obiettivo era quello di vincere almeno due partite, visto che Trieste è nettamente superiore a tutte, è ci siamo riusciti. Abbiamo fatto vedere buone cose e altre meno buone. Credo che questo gruppo possa fare meglio di quello che ha fatto vedere, ma l'obiettivo è stato raggiunto, ed è stato un appuntamento molto importante per la crescita di tante ragazze, in una settimana cruciale, visto che sabato prossimo abbiamo le semifinali nazionali a Bogliasco con l'under 18 che è quasi la stessa squadra, tra Uccella e Vecchiarelli. Affronteremo Bogliasco, Verona e Brescia".