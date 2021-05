Pallanuoto A1 femminile, Storm Vela ko al Passetto con il Trieste

ANCONA - Brutta prova della Storm Vela Ancona nell'ultima gara stagionale alla piscina del Passetto: le doriche sono costrette ad arrendersi alla Pallanuoto Trieste che centra così il primo successo di questo final round. Mai davvero in partita le anconetane, come sottolinea anche coach Milko Pace a fine gara, che partono con la marcia sbagliata forse sottovalutando le avversarie prive di tre giocatrici importanti, riacciuffano il pari a metà gara, sprecano tantissimo nel terzo tempo e finiscono per andare definitivamente sotto nel quarto.

Sabato prossimo si replica a Trieste e alla Vela Ancona servirà davvero un altro atteggiamento per tirarci fuori qualcosa di buono. E' un valzer di gol, alla piscina del Passetto: nel primo tempo realizzano Boero su tiro di rigore, Altamura in superiorità, ancora la capitano Altamura, quindi Klatowski e infine Gagliardi, per il 2-3 al primo intervallo. Nel secondo tempo Marussi firma il doppio vantaggio esterno, la Vela reagisce e trova il pari con i gol di Altamura e Riccio, entrambe in superiorità, quindi ancora Klatowski, e ancora Altamura in superiorità, per il 5-5 al cambio di campo. Tutto in un minuto, l'ultimo, nel terzo tempo, dopo numerosi errori da entrambe le parti: Boero porta in vantaggio Trieste, Strappato pareggia ancora, Klatowski da 13 metri realizza un super-gol a 2" dall'ultimo intervallo (6-7). Nell'ultimo tempo Colletta impatta per le doriche sul 7-7 in superiorità, ma Trieste mantiene la lucidità necessaria per centrare il bersaglio altre due volte, con Gagliardi e Boero entrambe in superiorità numerica, e conquistare i tre punti.