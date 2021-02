Pallanuoto, Storm Vela Ancona pronta per la trasferta a Roma

ANCONA - Secondo turno di ritorno nel campionato di A1 femminile, la Storm Vela Ancona prepara la trasferta che la vedrà impegnata sabato pomeriggio contro la Sis Roma alle 24.30 al Foro Italico. Dovrebbe essere questo l'ultimo dei confronti più duri della stagione, visto che il terzo e ultimo turno di ritorno la vedrà impegnata a Firenze sabato 20 febbraio e poi nella seconda fase del massimo torneo femminile, girone playout senza retrocessioni, la Storm Vela si ritroverà tra le terze e quarte dei due gironi.

La Sis Roma è una delle squadre più attrezzate del campionato: Sparano, Tabani, Chiappini, Avegno, Giustini, Galardi, Picozzi e Di Claudio sono tutte giocatrici della nazionale azzurra, le altre completano un roster di primissimo livello guidato da Marco Capanna. All'andata al Passetto finì 16-9 per la Sis Roma. Appuntamento proibitivo, dunque, per le ragazze di coach Milko Pace, che faranno a meno dell'infortunata Anastasia Riccio: "Stiamo fronteggiando qualche piccolo problema fisico da risolvere che stiamo gestendo bene - spiega coach Pace -. Sabato affronteremo un'altra corazzata, unica squadra italiana qualificata per la fase successiva di Coppa, in forma e motivata. Noi cercheremo di fare la nostra partita evitando di ripetere gli errori commessi contro l'Orizzonte, un'altra settimana di crescita e di prova per tutta la squadra".

Quanto alla maschile di A2 della Vela Ancona, targata Barbato Design, quest'ultima non giocherà sabato a Roma contro la Roma 2007 Arvalia, partita di cui è stato già deciso il rinvio: il nuovo calendario per la Vela prevede dunque sabato 20 febbraio il recupero contro l'Anzio al Centro Federale di Ostia, sabato 27 febbraio la partita già prevista in casa al Passetto contro la Roma Vis Nova dell'ex azzurro Alessandro Calcaterra, e sabato 6 febbraio il recupero della sfida contro la Roma 2007 Arvalia dell'altro ex azzurro Mario Fiorillo, prevista al Foro Italico.