Pallanuoto serie A2 femminile, Vela Ancona in acqua a S.Maria Capua Vetere

ANCONA - Domenica alle 12 la Vela Nuoto Ancona di coach Milko Pace scenderà in acqua a Santa Maria Capua Vetere per la sfida con il Volturno: subito big match, per le doriche, dopo il successo della partita inaugurale vinta contro la Florentia.

«Sicuramente ci abbiamo messo del tempo a entrare in partita, i primi due tempi sono stati molto equilibrati, Firenze forse li ha giocati anche meglio di noi, avremmo potuto andare sotto – dice coach Pace analizzando la gara di domenica scorsa –. Poi piano piano siamo stati bravi a entrare in partita e a fare il break con le nostre qualità che sono soprattutto il contropiede. Il risultato finale è stato più o meno lo stesso risultato del torneo di precampionato, sicuramente con Aurora in porta mi aspettavo questo tipo di partita, ma mi ha fatto un’ottima impressione Firenze che però dall’A1 dello scorso anno ha perso tante giocatrici. Quanto a noi dobbiamo migliorare un po’ in difesa, per il resto sono contento, quanto a Elena Altamura abbiamo subito avuto tutti la sensazione che non sia mai andata via da Ancona». Sul prossimo avversario ancora il coach: «Lo scorso anno abbiamo perso di un gol sulla sirena, una partita delicatissima, loro si sono rinforzate tantissimo, hanno ambizione, giocare lì è sempre difficile, quest’anno anche di più. Dopo la malattia Viktoria Kiss ha fatto il primo allenamento, sta cercando di capire i nostri schemi, con un po’ di tempo ci mostrerà le sue qualità e ci tornerà molto utile. Finora sensazioni molto positive. Le servono pazienza e tranquillità: deve prendersi un paio di settimane per trovare condizione fisica e conoscenza della squadra».