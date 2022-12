Pallanuoto A2 maschile, troppa Roma Vis Nova per la Barbato Design Vela Ancona

MONTEROTONDO - Niente da fare per la Barbato Design Vela Ancona che contro la capolista Roma Vis Nova interrompe la serie positiva, arrendendosi non senza combattere sino in fondo per 18-9. La Roma Vis Nova mette subito in chiaro le proprie intenzioni nel primo tempo, in cui trova il bersaglio cinque volte, due con Narciso, una con Russo in superiorità numerica e dopo il gol di Latinovic in superiorità, ancora con Poli e Checchini.

Il monologo romano prosegue nel secondo tempo, segna Provenziani, poi Checchini in superiorità, Poli, Pieroni per la Vela in superiorità, ancora Provenziani in superiorità e poi il terzo gol anconetano con Alessandrelli. Dopo il cambio di campo non cambia la musica: segnano Agnolet, Russo in superiorità, De Robertis, quindi Marini per la Vela e Checchini in superiorità, e infine Alessandrelli per il 13-5 dell’ultimo intervallo. Nel quarto tempo i gol di Pantaloni, Pieroni e Mattia Milletti addolciscono in parte il boccone amaro (13-8), ma poi la Roma Vis Nova riprende a macinare gol con De Robertis, Cecchini su rigore, De Vecchis, quindi segnano ancora Pantaloni e Cecchini, per il 18-9 conclusivo.