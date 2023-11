Pallanuoto A2 maschile, Barbato Vela Ancona sabato in acqua contro il Latina

ANCONA - Secondo turno di campionato in programma sabato, con la Barbato Vela Ancona che affronta la prima trasferta stagionale per andare a giocare allo Stadio del Nuoto di Anzio contro il Latina. Dorici di coach Risso reduci dal buon 8-3 con cui hanno vinto la gara d’esordio al Passetto contro la Delta, Latina che sabato scorso sempre allo Stadio del Nuoto ha vinto il derby con l’Anzio 9-8. Coach Marco Risso, alla seconda partita sulla panchina anconetana, parte dalle sensazioni del debutto di sabato scorso: «Nuova squadra, nuovo campionato, nuovo pubblico, ho cominciato con un po’ di tensione, sabato scorso, ma superato l’imbarazzo della prima parte poi mi sono sciolto, come la squadra, del resto. Siamo ancora in una fase di studio e di emergenza, di buono però c’è stata la reazione della squadra che anche con le seconde linee ha sempre impostato il nostro gioco sulla nostra velocità, una bella prova di concentrazione difensiva in cui una mano importante ce l’ha data Francesco Baldinelli». Una settimana per preparare la partita di Anzio, in cui i dorici recuperano alcuni giocatori considerati fondamentali per lo scacchiere di coach Risso: «Saranno con noi Bartolucci e Sabatini, anche se in settimana si sono allenati pochissimo, ma siamo ancora in emergenza. Bene il test di allenamento con il Pescara, ci è servito per mettere a punto alcuni dettagli della partita che giocheremo contro il Latina, classica squadra di A2 girone sud, con tanti giocatori esperti e altrettanta fisicità. In casa sono squadre che moltiplicano la loro energia, dovremo giocare come sappiamo, nonostante le assenze».