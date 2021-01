Pallanuoto femminile, Storm Vela: nuovo anno e girone di ritorno nel mirino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

ANCONA - La squadra di pallanuoto femminile anconetana Storm Vela Ancona ha ripreso gli allenamenti con tutte le ragazze del roster a disposizione di coach Milko Pace. Il girone di ritorno della regular season comincerà sabato 30 gennaio ma la partita delle doriche contro le campionesse in carica dell'Orizzonte Catania è stata spostata a martedì 02 febbraio alle 12.30. Ecco il tecnico delle Storm-girls.

Coach Milko Pace, come procede la preparazione in questo mese?

"Stiamo caricando tanto e sono contento che le ragazze stiano rispondendo bene, anche se sono un po' affaticate. Sono tutte presenti, un paio con piccoli acciacchi. Le vacanze di Natale sono state smaltite, dopo le vacanze abbiamo fatto fare un tampone a tutte le ragazze, sono risultate tutte negative e questo ci ha permesso di lavorare in modo tranquillo".

Il suo giudizio sul girone di andata?

"Positivo, c'è stata crescita, voglia di mantenere la categoria. Sicuramente la partita con il Firenze, in caso di vittoria, ci avrebbe dato ulteriore spinta. Ma il campo ha sempre ragione, vorrà dire che continueremo a lavorare di più e meglio, come stiamo facendo in questa fase".vLa partita con le campionesse d'Italia è stata spostata a martedì 2 febbraio alle 12.30.

"Sì, su richiesta dell'Orizzonte che deve giocare in Ungheria in Coppa e il giorno successivo parte direttamente da Bologna, senza rientrare in Sicilia come avrebbe dovuto fare se avessimo giocato il sabato precedente. Una questione organizzativa che abbiamo agevolato volentieri".

Parliamo delle più giovani, e in generale delle giovani?

"La nostra rosa comprende Chiara Bartocci che è nata nel 2004, due 2003 che sono Anastasia Riccio e Matilde Olivieri, e due 2002 che sono Elena Vecchiarelli e Marta Santini: cinque under 19 di cui tre alla prima esperienza in A1. Stanno bruciando le tappe, migliorando allenamento dopo allenamento e trovando spazio. Sono molto contento di ciascuna di loro per vari motivi, spero che non si accontentino e che proseguano questo percorso lavorando come stanno facendo. Sarei stato molto curioso di vedere questo gruppo nella sua categoria, perché probabilmente la Federazione non farà la fase nazionale, per ora c'è solo il consenso alle fasi regionali. Dietro a loro con la prima squadra si sta allenando un gruppo di otto ragazze nate negli anni seguenti, che hanno molta passione, voglia di lavorare, e ci sono elementi con belle qualità. Siamo una squadra giovane, in generale. La più esperta è una classe 1995. Se questo gruppo continuerà a lavorare così compatto già dal prossimo anno vedremo qualcosa di interessante".

Che anno sarà per la Storm Vela?

"Un anno di esperienza e di crescita, di conferme, in preparazione della prossima stagione. Questa situazione che ci consente di mantenere la categoria (quest'anno non ci sono retrocessioni in A1 femminile, ndr) ci permette di avere meno pressioni e un obiettivo ben chiaro il proiezione. Nell'immediato cercheremo di fare questi primi tre punti che ci darebbero davvero ossigeno".