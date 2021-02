Pallanuoto A1 femminile, Storm Vela Ancona al Passetto contro l'Orizzonte Catania

La Storm Vela Ancona ricomincia dall'Orizzonte. Primo turno di ritorno del campionato di A1 femminile di pallanuoto, nel girone B sabato s'è giocata Florentia-Sis Roma (3-15) mentre la gara di Ancona tra Storm Vela Ancona e L'Ekipe Orizzonte Catania è slittata a domani, ore 12.30 piscina del Passetto di Ancona, causa impegni di Coppa dell'Orizzonte. Per le ragazze di coach Milko Pace si riprende con un appuntamento durissimo, se si pensa che nelle file delle catanesi militano ben sette giocatrici del setterosa: Rosaria Aiello, Laura Barzon, Arianna Garibotti, Giulia Gorlero, Claudia Marletta, Valeria Palmieri e Giulia Viacava. Una corazzata, la squadra catanese, che è anche la detentrice dello scudetto e che dal 4 al 7 febbraio sarà a Budapest per affrontare le gare del girone eliminatorio di Coppa Campioni. Un appuntamento che la squadra anconetana affronterà con l'obiettivo di crescere ancora in un percorso che la porterà a misurarsi nel seguito del campionato con avversarie più alla sua portata.

"La squadra s'è preparata bene - dichiara il coach dorico, Milko Pace -, dobbiamo confrontarci con un paio di acciacchi dovuti al lavoro, che riguardano Riccio e Altamura, stiamo aspettando l'esito dei tamponi e contiamo di essere comunque tutti presenti per la partita di domani. L'Orizzonte ha un gruppo di atlete molto importante, è piena di nazionali, ha obiettivi di altissimo livello, ed è sempre un piacere e un onore giocare con certe squadre. Credo che le ragazze sfrutteranno questa occasione per dimostrare quello che valgono e per fare ancora un passo in avanti nella loro crescita. All'andata abbiamo retto un tempo e qualche minuto, stavolta proveremo a durare di più".