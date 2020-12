Pallanuoto A1, Storm Vela Ancona verso la supersfida con la Florentia

ANCONA - Sabato alle 16 alla piscina del Passetto la Storm Vela Ancona ospita la Rari Nantes Florentia, per il terzo turno di regular season di serie A1 femminile. Finora entrambe le squadre, nel girone sud dei due in cui è stata divisa la massima serie per ragioni di Covid, hanno perso contro Orizzonte Catania e Sis Roma, due delle pretendenti allo scudetto. Differenze importanti che hanno pesato in acqua, finora, mentre sabato le due squadre si affronteranno praticamente ad armi pari: la Storm Vela Ancona insegue la prima vittoria nella massima serie, lo scorso anno al Passetto finì 5-7 per le gigliate, che vinsero anche al ritorno 11-8.

Un appuntamento difficile, come sempre, ma ragionevolmente abbordabile, come conferma coach Milko Pace: "Sicuramente è la partita del girone più alla nostra portata, e lo dicono anche i precedenti. Contro la Florentia abbiamo sempre giocato match equilibrati, giocati gol a gol sino alla sirena finale. La Florentia è una squadra che ha perso qualche atleta, rispetto allo scorso anno, ma ha sicuramente alcune giocatrici molto più esperte delle nostre, dalla Giachi alla Francini, alla Nencha, ma l'età media si è abbassata anche per loro, hanno completato la rosa con il loro vivaio, come è successo anche per noi. Affronteremo questo appuntamento con l'obiettivo di portare a casa i primi tre punti, di giocarcela sino alla fine, di non ripetere gli errori fatti in Coppa Italia, quando anche in quell'occasione con la Florentia abbiamo perso, restando in partita quasi sino alla fine, e poi battuti 9-7". La partita di sabato pomeriggio sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Vela Nuoto Ancona, a partire dalle ore 16.