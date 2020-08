Pallanuoto, diramato il calendario di serie A1: la Cosma Vela riparte da Catania

Comincerà sabato 10 ottobre da Catania la nuova avventura della Cosma Vela Ancona nella massima serie della pallanuoto femminile nazionale. La Federazione Italiana Nuoto, infatti, ha diramato il calendario di A1: la stagione regolare femminile comincia il 10 ottobre e finisce il 24 aprile, per un totale di 14 giornate. Seguono le semifinali playoff e le finali scudetto, niente playout, invece, visto che non sono previste retrocessioni.

Per le anconetane di Milko Pace primo appuntamento contro l'Ekipe Orizzonte Catania, la squadra che ha dominato lo scorso campionato interrotto dalle norme anti-Covid 19, debutto in casa al Passetto il sabato successivo, 17 ottobre contro il Trieste. Si gioca ogni sabato pomeriggio fino al 7 novembre, quindi una settimana di sosta, di nuovo in acqua il 21 novembre, ancora una sosta, e quindi il 5 dicembre per concludere l'andata. Poi due mesi di pausa, si riprende con la prima di ritorno il 13 febbraio, a seguire la seconda, un weekend di sosta, quindi il 6 marzo, ancora un weekend senza giocare, per riprendere il 20 e 27 marzo, poi la pausa per Pasqua, per concludere con le ultime due di regular season il 10 aprile e il 24 aprile. Un campionato "groviera" in cui la Cosma Vela Ancona cercherà di fare esperienza e togliersi qualche soddisfazione, dopo l'ultimo posto della scorsa stagione monca. Per le cosmiche non sarà facile. Nell'attesa di completare la rosa, la squadra ha ricominciato ad allenarsi, in vista del campionato, ma anche della Coppa Italia che la vedrà protagonista dal 25 al 27 settembre nel girone con Ekipe Orizzonte, Sis Roma, e Florentia.

Rispetto allo scorso anno coach Milko Pace si ritrova senza la centroboa Di Martino, la mancina slovacca Stankovianska, le sorelle Santini e senza Giulia Fiore, rientrata a Rapallo. In compenso ha recuperato Elisa Quattrini, elemento fondamentale negli equilibri del setterosa anconetano, ed è in attesa della conferma della russa Liza Ivanova, che in questi mesi s'è sempre allenata ad Ancona e che lo sta facendo tuttora, insieme alle compagne. Tra gli inserimenti della stagione appena cominciata la classe 2004 Chiara Bartocci proveniente da Perugia e trasferitasi ad Ancona, nonché diverse giovani anconetane. «Abbiamo ripreso ad allenarci - spiega coach Milko Pace - certo che dopo un periodo così lungo senza competizioni c'è tanta voglia di ritornare alla normalità, di giocare, di vivere le partite. Sarà un campionato in cui conterà molto valutare la crescita delle singole e della squadra, a prescindere dall'avversario che avremo davanti. Lavoreremo con tante giovani - prosegue l’allenatore -, abbiamo ringiovanito la rosa. Il nostro obiettivo è quello di vivere partita dopo partita i miglioramenti singoli e di gruppo. Siamo in attesa di ulteriori conferme dalle più grandi e di novità e crescita dalle più piccole. Sarà nostra premura preparare ogni partita nel modo migliore possibile, al di là di ogni condizionamento esterno. Tutto questo nell'attesa che arrivi il protocollo della Federnuoto per tutte le manifestazioni sportive natatorie».